Soncin: «Caos sudamericani? L’Inter ha delle alternative valide»

La questione sudamericani sta creando problemi a diverse squadre di Serie A, che vedranno i giocatori tornare a ridosso della prossima giornata. L’Inter, in particolare, ne ha cinque che giocheranno a trentasei ore dal match con la Lazio. Soncin, ospite di Sportitalia, è però certo che i nerazzurri sapranno gestirsi.

CAOS NAZIONALI – La sosta sta, come al solito, mettendo in difficoltà i club di Serie A. L’ex giocatore Andrea Soncin valuta i viaggi in Sud America: «È una problematica che riguarda tante squadre. Rose così importanti come quelle di Inter e Milan però sono state costruite per far fronte a questo. Hanno sicuramente le alternative valide per poter mettere la miglior formazione possibile in campo».