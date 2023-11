Sommer vola, Onana chi? Lo svizzero è già pilastro dell’Inter − CdS

Yann Sommer ha avuto un impatto all’Inter molto importante, tanto da far dimenticare André Onana, oggi nel vortice delle critiche a Manchester.

SALVA-YANN − Sommer e l’Inter un connubio ad oggi perfettamente riuscito. Il 34 enne portiere elvetico, arrivato in estate dal Bayern Monaco per sostituire Onana passato al Manchester United, si sta rivelando come uno degli acquisti più azzeccati della campagna estiva nerazzurra. In tredici partite stagionali ha incassato solamente sette gol, cinque in campionato e due in Champions League. Sempre titolare e diverse volte decisivo. Unica macchia, ormai dimenticata, la mezza papera sul gol di Bajrami nell’unica sconfitta dell’Inter in stagione. Quella contro il Sassuolo a San Siro per 1-2. Ma se l’Inter si gode il doppio primato in campionato e in Champions League è anche per merito del portiere della Svizzera. L’ultima in ordine di tempo, la grande reazione sul colpo di testa di Bryan Cristante in Inter-Roma, che ha concesso ai nerazzurri di rimanere sullo 0-0 per poi vincere la gara col gol di Thuram. Ma le vere prodezze sono state soprattutto in Champions League. La più bella e forse decisiva quella su Oyarzabal contro la Real Sociedad all’Anoeta. Miracolo che ha permesso alla sua squadra di rimanere in partita tanto da raggiungere poi il pari con Lautaro Martinez. A freddo e altrettanto importanti gli interventi contro Aursnes in Inter-Benfica e Gloukh in Inter-Salisburgo. Parate che hanno cambiato la storia dei due match, dando all’undici di Simone Inzaghi la possibilità di non andare sotto e di portare poi a casa il risultato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia