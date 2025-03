Sommer vede il rientro: Inzaghi ha una doppia scelta

A poche ore dalla sfida contro il Monza, Simone Inzaghi si gode il rientro – almeno fisicamente – di Yann Sommer. Contro i brianzoli giocherà ancora Josep Martinez, con lo svizzero che è pronto a subentrare in vista del prossimo impegno di Champions League.

FELICE – Archiviata la vittoria in Champions League, l’Inter torna con la testa alla Serie A in vista della partita contro il Monza di questa sera in programma a San Siro. Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si affiderà ancora una volta a Josep Martinez tra i pali, con Yann Sommer che almeno inizialmente andrà a sedersi in panchina. Il portiere svizzero era partito anche con la squadra in direzione Rotterdam, ma l’allenatore piacentino non vuole rischiarlo. Il portiere elvetico ha smaltito l’infortunio alla mano, ma adesso Inzaghi vuole lavorare con tranquillità senza rischiare l’anticipo.

Inter, non solo Sommer! Martinez scalpita ancora

RIENTRO – Yann Sommer, dopo l’operazione al pollice, sta proseguendo i test fisici e allo stesso tempo indossa un tutore fatto su misura che lo aiuterà nel rientro dei prossimi giorni. Domenica scorsa infatti, Sommer aveva fatto il primo allenamento con il tutore al dito e quindi aveva anticipato di qualche giorno il suo rientro in campo. Adesso Inzaghi, pensa a quando lanciarlo nella mischia ma allo stesso tempo valuta anche l’impatto positivo di Josep Martinez. Lo svizzero ha lavorato con il tutore alla mano per circa sette giorni e ha risposto in maniera positiva. Dunque, per la sfida di San Siro del prossimo 11 marzo con il Feyenoord, Inzaghi si ritrova con due portieri titolari da scegliere. Le prestazioni di Josep Martinez hanno convinto non solo l’Inter ma anche lo stesso tecnico, che adesso dovrà valutare attentamente ogni scelta.