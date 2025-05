Sommer un supereroe: che cuore questa Inter! Le pagelle – TS

Archiviata la roboante vittoria in Champions League, l’Inter fa i conti con le pagelle dei media. Tutti perfetti, a partire da Simone Inzaghi che regala al club – scrive Tuttosport – una continuità che mancava da Helenio Herrera.

SUPEREROI – Sommer 9, come un supereroe della Marvel. Salva l’Inter almeno tre volte. Risponde più che presente la difesa, con Acerbi che incassa un 8 per il gol fatto in extremis, 7 per Bastoni che nonostante Yamal regge bene, con Bisseck che cala nella ripresa e porta a casa solo un 6.5, A centrocampo più che sufficienti, con Dumfries che monopolizza la fascia e va via da San Siro con un 8: partita perfetta con due assist al bacio. 7 per Calhanoglu e Mkhitaryan che dettano bene i tempi in mezzo al campo nonostante la stanchezza. Frattesi da 8, soprannominato il “Gianni Rivera nerazzurro”, visto quello che combina nei supplementari…

Inter, continuità e sogni! Inzaghi lavora bene

PERFETTI – Bene anche Federico Dimarco: per l’esterno un 6.5 e il difficile compito di affrontare Lamine Yamal per uno che il meglio lo dà sempre dalla centrocampo in su è. Thuram 7.5 c’è sempre il suo zampino con l’azione del gol vittoria che parte da una sua genialata. 8 per Lautaro Martinez: l’argentino è la grande anima dell’Inter: prima fa gol (il nono in Champions, come Crespo nel 2002-03) e poi si procura il rigore con astuzia su Cubarsì. Anche Taremi chiude con sufficienza, dopo una partita di sacrificio. 8 per l’allenatore Simone Inzaghi, che si prende un’altra finale di Champions League.