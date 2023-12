Sommer, record storico nell’era dei 3 punti in Serie A: l’Inter gongola

Yann Sommer ha avuto un impatto impressionante all’Inter. Il portiere svizzero nell’ultima partita contro l’Udinese ha raggiunto un record storico per la Serie A.

SARACINESCA − Sommer nella storia della Serie A. Da quando ci sono i tre punti in Serie A lo svizzero è il primo portiere a collezionare 10 clean sheet nelle prime 15 giornate. Nessuno come lui. Frutto di un avvio di stagione impressionante della difesa nerazzurra, che è nettamente la migliore dell’intero campionato con appena sette reti subite. Sommer ha mantenuto con l’Udinese la porta inviolata, così come successo anche sette giorni prima sul campo del Napoli al Maradona nella vittoria per 3-0. In estate c’era chi urlava allo scandalo dopo la decisione dell’Inter di cedere André Onana al Manchester United per prelevare il 34 enne svizzero dal Bayern Monaco.