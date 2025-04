Sommer, i numeri non mentono: davanti a te solo un portiere – CdS

Sommer dell’Inter si sta confermando un portiere di grandissima affidabilità e a Monaco di Baviera, contro il Bayern, ha giocato un’altra grande partita. Per numeri è il secondo miglior portiere al mondo.

SICUREZZA – Se l’Inter va forte lo deve anche a Yann Sommer. Il portiere svizzero, 35 anni, si trova in un momento di forma straordinario. Dopo le prodezze contro Udinese e Parma in campionato, martedì si è ripetuto pure all’Allianz Arena contro il suo ex Bayern Monaco. Nella sua vecchia casa, è stato sei mesi da gennaio a giugno 2023, l’ex numero della Nazionale svizzera, non solo ha partecipato tantissimo al gioco dell’Inter (basti pensare al primo gol), ma è stato autore anche di quattro parate molto importanti. Arrivato a Milano con un po’ di scetticismo, a suon di prestazioni e parate super, Sommer ha immediatamente tolto ogni dubbio.

Davanti a Sommer solo Donnarumma: l’Inter ha un super portiere

NUMERI – E adesso il CIES, sottolinea il Corriere dello Sport, pone Sommer come il miglior portiere dell’ultimo alle spalle solo dell’italiano Gigio Donnarumma. L’osservatorio, si legge, ha considerato l’intervallo che va da marzo 2024 a marzo 2025 per tirare i conti: Gigio spadroneggia guardando tutti dall’alto, a fronte di numeri stratosferici considerando non solo il campionato ma anche le coppe e la Nazionale, con un B tra le parate effettuate e quelle previste. Yann si piazza subito dietro: +3,83%. Per l’Inzaghi ball e per il sogno Triplete, lo svizzero può fare la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Giulia Mazzi