Sommer-Martinez, l’Inter definisce la gerarchia 2025-2026 – CdS

Sommer e Martinez, rispettivamente primo e secondo portiere dell’Inter, stanno conducendo una buona convivenza. Il club ha già definito anche quella della prossima stagione.

GERARCHIA – In porta, come in diversi altri reparti, l’Inter può dormire sonni tranquilli. Yann Sommer e Josep Martinez stanno conducendo un’ottima prima convivenza in nerazzurro. Lo svizzero è il titolare del ruolo, lo spagnolo – dieci anni più giovane – il suo secondo. E sarà così anche nella prossima stagione, quella 2025-2026, che poi porterà alla scadenza del contratto da parte dell’ex estremo difensore della Nazionale elvetica (30 giugno 2026). Se continuare o meno, dopo quella data, se ne riparlerà più in là, il prossimo anno. Ma una cosa è già certa e assicurata: anche nella stagione successiva, Sommer, il quale sta dando ottime garanzie anche in questa annata, continuerà ad essere il guardiano principale della porta dell’Inter; mentre Pepo Martinez il suo vice.

Martinez vice Sommer: l’Inter non ha sbagliato!

GARANZIE – Entrambi rappresentano il presente e il futuro dell’Inter. Sommer dà ancora ampie garanzie e lo stesso Pepo Martinez, preso dal Genoa per 15 milioni di euro la scorsa estate, ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Lo spagnolo, il quale sogna la Nazionale iberica, ha sostituito alla grande lo svizzero durante l’infortunio al dito, mantenendo anche inviolata la porta tre volte su cinque (una volta in campionato in campionato, una in Coppa Italia e una in Champions League). E ora spera in un’altra occasione nel doppio confronto contro il Milan nelle semifinali di Coppa Italia. Pepo va a caccia del suo primo getto nella stracittadina milanese.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia