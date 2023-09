Sommer: «All’Inter tutto molto bello! Ecco cosa mi ha detto Inzaghi»

Sommer ha iniziato con due partite senza subire gol la sua esperienza all’Inter. Il portiere svizzero è il protagonista dell’ultimo episodio del format 1 VS 1, su DAZN: ecco le sue dichiarazioni.

NUOVA ESPERIENZA – Yann Sommer è felice dell’approccio col mondo Inter: «San Siro? Veramente bello. Non è stata la mia prima volta in questo stadio, ci avevo già giocato col Borussia Monchengladbach in Champions League. Ma era il periodo del Covid, non c’erano i tifosi. Contento? Certo, al 100%, l’Inter è un grande club con una lunga tradizione. Per me è tutto nuovo: campionato, grande club da portiere titolare. Sarà una grande sfida, vedremo cosa succederà. In tutti i club dove ho giocato in passato mi sono trovato bene, adesso all’Inter è tutto molto bello: non vedevo l’ora di arrivare e misurarmi in un nuovo campionato, un nuovo Paese con altre culture e lingua, con altri compagni di squadra. Parlare italiano? Prima di tutto i termini di campo: “destra”, “sinistra”, “sali”, “uomo”. A volte comunico in inglese o in tedesco, ci sono dei compagni che lo parlano: non avremo problemi».

NUOVO ALLENATORE – Sommer parla del rapporto con Simone Inzaghi: «Mi ha spiegato cosa si sarebbe aspettato da me come portiere. Mi ha detto che era felice di avermi all’Inter: gli ho risposto la stessa cosa. Tanto tempo fa avevo un blog di cucina: mi piace cucinare, quando ero single cercavo di farlo da solo. I miei genitori sono molto bravi, da piccolo mio padre stava spesso in cucina a preparare e lo osservavo. L’altezza? Per me non è importante, anche in Europa si vedono dei “piccoli” difensori centrali e non solo portieri. Se non sei alto devi fare le cose molto bene, come tempo di gioco, esplosività, forza, abilità nel salto e coraggio. Tutti questi aspetti sono fondamentali per compensare l’altezza».