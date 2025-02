Sommer, è un incubo! Martinez, l’Inter si affida all’ex – TS

In casa Inter, si legge su Tuttosport, si fa la conta dei giorni in cui mancherà Yann Sommer. L’Inter si affida ora a Martinez, sarà lui l’erede naturale dello svizzero?

STOP – Dopo il ko subito contro la Juventus, per Simone Inzaghi – si legge su Tuttosport – dopo la pioggia è arrivato il diluvio con l’infortunio di Yann Sommer. Il portiere, nel respingere in partitella un pallone carambolato sul palo, si è insaccato un dito e gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Con il dito steccato, i tempi di recupero vanno almeno stimati intorno a un mese di stop. Questo significa che l’Inter perderà il suo portiere titolare nel momento più complicato della stagione: niente Napoli, Champions League e il rischio di non esserci contro l‘Atalanta. Il rischio è che l’Inter dovrà fare a meno di Sommer per almeno sette partite, considerando gli impegni di Serie A, Coppa Italia e i due scontri in Europa.

Sommer si ferma: un precedente di quasi un mese

PRECEDENTE – Un precedente che non fa ben sperare, si legge su Tuttosport, l’Inter ce l’ha in casa. Samir Handanovic si fermo nel febbraio del 2020 per poi tornare in campo l’8 marzo contro la Juventus. L’infortunio di Sommer darà così modo all’Inter di “pesare” finalmente il valore di Josep Martinez che finora si è visto all’opera soltanto nel match di Coppa Italia. Il portiere spagnolo farà il suo esordio proprio contro il suo passato, il Genoa. L’Inter nell’estate scorsa decise di fare all-in su Martinez, confidando che lo spagnolo abbia le caratteristiche giuste per raccogliere l’eredità di Sommer. Nel frattempo Inzaghi ha fatto anche le prime prove generali, con Lautaro Martinez sicuro di un posto, insieme a Joaquin Correa in attacco.

