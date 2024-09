Sommer in lizza per il Premio Yashin: l’Inter si congratula con lui

Yann Sommer in lizza per il Premio Yashin. Il portiere svizzero è candidato a uno dei premi più importanti insieme al Pallone d’Oro. Questo il messaggio dell’Inter sui social.

PREMIO – Yann Sommer, nelle ultime ore, è stato candidato alla vittoria del Premio Yashin insieme ad altri suoi nove colleghi. Il premio, un trofeo parallelo al Pallone d’oro, è uno dei più importanti per il ruolo da portiere. Lo svizzero arriva alla candidatura dopo una stagione perfetta, tante partite con clean sheet e uno scudetto vinto da assoluto protagonista. In estate invece si è messo in mostra in Germania nel corso dell’Europeo, altra vetrina importante per il portiere che continuerà a difendere la porta dell’Inter almeno fino alla prossima stagione.

AUGURIO – L’Inter, attraverso un post sui propri profili social, ha mandato l’in bocca al lupo al portiere svizzero. Queste le parole del club: “Complimenti Yann”. Adesso però, ci sarà da continuare a far bene in casa Inter con tre partite fondamentali al rientro dalla propria pausa per le Nazionali. Yann Sommer scenderà in campo quasi sicuramente in tutto il trittico, che vedrà Monza in trasferta, Manchester City in Champions League e Milan.

Sommer è nella lista dei 10 candidati al Premio Yashin 🧤

Complimenti Yann 🖤💙#ForzaInter #ballondor pic.twitter.com/mPaCtVPGiC — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 4, 2024