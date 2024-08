Sommer è già ‘magic’: l’Inter ritrova la sua sicurezza tra i pali – CdS

Yann Sommer protagonista nel pareggio dell’Inter contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Il portiere svizzero ha salvato il risultato in almeno tre frangenti.

IN FORMA – Sommer is magic allo Stamford Bridge di Londra. Ieri, l’Inter ha pareggiato contro il Chelsea di Enzo Maresca, grazie anche ai prodigi del suo portierone svizzero. Due volte su Guiu e stupefacente sulla rovesciata meravigliosa di Nkunku nella ripresa: insomma, Sommer è già pronto per l’inizio del campionato. E anche Josep Martinez, il suo primo sostituto e suo futuro erede, è avvisato. Il numero uno dell’Inter e della Svizzera ha tenuto botta agli attacchi del Chelsea e si è dimostrato anche già in forma nel proverbiale gioco con i piedi: sempre disinvolto, coraggioso e mai agitato sotto pressione.

Sommer è una garanzia per l’Inter: Martinez avvisato

SICUREZZA – Per l’Inter è importante ritrovare la sicurezza tra i pali. In questa pre-season, che si è chiusa ieri proprio con la trasferta londinese, la squadra di Simone Inzaghi ha subito sette gol tra Lugano, Pergolettese, Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. Solamente in un’occasione, contro gli spagnoli, la porta dell’Inter è rimasta inviolata. Sommer, con la prestazione di ieri, ha lanciato evidenti segnali al suo nuovo alter ego Martinez. Per insidiarlo veramente lo spagnolo dovrà impegnarsi al massimo ed essere praticamente impeccabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia