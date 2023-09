Sommer, Foletti (staff Svizzera): «All’Inter è col migliore, Spinelli!»

Yann Sommer, numero 1 dell’Inter e della Svizzera, gode di stima in patria. A parlarne l’attuale preparatore dei portieri della nazionale elvetica, Foletti. Elogi al preparatore Gianluca Spinelli. Le sue parole a Blick

OTTIMA SCELTA − Patrick Foletti sul buon inizio di Sommer all’Inter: «Sono molto soddisfatto. Per tutti a Milano è il numero 1 e questo non è da sottovalutare. Yann si inserisce perfettamente nel sistema di Simone Inzaghi e nel suo modo di giocare. E poi, con Gianluca Spinelli, si ritrova nelle mani del miglior allenatore dei portieri del mondo. Con lui Yann può ancora migliorare, anche a 34 anni. All’Inter lavorano in modo molto meticoloso, molto preciso. Inzaghi non concede molto tempo libero ai suoi giocatori e pretende un’intensità di allenamento molto elevata. Dopo otto anni in Germania, Yann si trova ad affrontare una nuova sfida».

MAGGIOR AIUTO − Foletti sull’esperienza di Sommer al Bayern Monaco: «Il calcio non ha memoria. Sono state dette e scritte tante cose, ma il passato non mi interessa. Quello che è certo è che questo semestre è stata un’esperienza importante per Yann, per la sua crescita. Da questo punto di vista sono felice che abbia dovuto sperimentarlo. Anche se per lui non è stato tutto bello e facile. Come allenatore dei portieri della nazionale svizzera mi sarebbe piaciuto più sostegno, questo è certo. Gli esperti e gli osservatori sono stati duri».

FORZA MENTALE − Ancora Foletti sul rendimento in Baviera di Sommer: «Non sempre ottimale, su questo non si discute. Ma soprattutto dobbiamo porci la domanda giusta: era possibile fare meglio in questa situazione? Dubito. Non sono sicuro che molti giocatori ne sarebbero usciti incolumi. Yann ha ricevuto colpi e ha vacillato, ma non è caduto. Considerando tutto quello che ha dovuto affrontare, la sua esperienza è stata eccellente. Ha sofferto, il che è normale. Si è trovato in difficoltà per la prima volta, a 34 anni, dopo essere sempre stato in salita. Ma se la è cavata grazie alla sua grande forza mentale».