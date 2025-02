Sommer, definiti i tempi di recupero. Ma l’Inter coltiva una speranza! – CdS

Yann Sommer si è operato al fine della “riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”, come comunicato dall’Inter ieri 21 febbraio. I tempi di recupero sono stati definiti dai nerazzurri, ma l’auspicio è che possano essere inferiori.

IL PUNTO – Yann Sommer, portiere titolare dell’Inter, ha subìto un’operazione, perfettamente riuscita, alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Il calciatore nerazzurro dovrà dunque saltare i prossimi impegni dei nerazzurri, a partire dallo scontro di oggi 22 febbraio contro il Genoa. Il suo posto sarà occupato da Josep Martinez, alla sua prima presenza da titolare in Serie A con la compagine meneghina. Nel mentre, lo svizzero svolgerà un percorso volto al suo ottimale e più rapido recupero dall’infortunio.

Sommer, i possibili tempi di recupero con l’Inter

LA SCELTA – Lo staff medico dell’Inter ha deciso di optare per l’operazione, piuttosto che per una “terapia conservativa”, così da immaginare immediatamente il percorso verso il rientro dello svizzero in campo. I tempi sono stanziati in una ventina di giorni, ma la speranza di un recupero più veloce permangono per i nerazzurri. L’importanza di Sommer va oltre il suo rendimento tra i pali, trattandosi infatti di una figura in grado di trasmettere sicurezza e fiducia al reparto arretrato della propria squadra.

UNA CONVINZIONE – Ma in sua assenza, i meneghini devono poter essere ottimisti riguardo il proprio futuro rendimento difensivo. Martinez è stato pagato circa 13,2 milioni di euro, a dimostrazione di come l’Inter punti con fiducia sul portiere iberico. Ora l’ex Genoa avrà la grande opportunità per convincere i tifosi, tramite le proprie prestazioni, della bontà della scelta della dirigenza nerazzurra.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport