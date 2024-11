Sommer, caccia al poker: in Verona-Inter confermare un dato – CdS

In questa stagione di Serie A Yann Sommer ha ottenuto fin qui cinque clean sheet su 12 partite. Ora la trasferta a Verona, dove l’Inter vuole confermare un dato.

DATO – Finora l’Inter ha dovuto fare i conti con una fase difensiva piuttosto ballerina, ovviamente restando tra i confini nazionali. Intatti, in Serie A la squadra campione d’Italia ha già incassato 14 reti. Tantissimi per quella che lo scorso anno è stata la difesa meno perforata del campionato. In Champions League, invece, i nerazzurri non hanno ancora incassato gol. Unica squadra insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma ritornando in ottica Serie A, l’Inter in questa prima parte di stagione sta confermando un dato: ossia, il suo essere molto performante, difensivamente parlando, in trasferta. Difatti, a Verona, Sommer va a caccia del quarto clean sheet consecutivo.

L’Inter a Verona a caccia del poker di clean sheet: Sommer ci spera

CERCASI POKER – L’ultimo gol subito dall’Inter in trasferta e fuori dalle mura amiche di San Siro risale allo scorso 28 settembre, quando i nerazzurri subirono due reti nel 2-3 rifilato all’Udinese al Bluenergy Stadium. Da lì in avanti, la difesa, fuori casa, è diventata un bunker: zero gol subiti tra Roma, Berna (con lo Young Boys) ed Empoli. Ora, come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sarà il Verona. Avversario da prendere con le pinze, dal momento che tre vittorie su quattro le ha fatto al Marcantonio Bentegodi. E sempre in casa, ha rifilato tre gol al Napoli e alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g.