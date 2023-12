Sommer blinda l’Inter. Una difesa di ferro verso lo scudetto

Yann Sommer blinda l’Inter. Altra porta inviolata, l’Inter si gode il suo portiere e una diesa da ferro. I nerazzurri viaggiano spediti in Italia anche grazie alle sue gesta.

NUMERI – C’è una squadra in giro per l’Italia, che vince con scioltezza e spesso non subisce gol. Stiamo parlando dell’Inter, con Yann Sommer come perfetto guardiano della porta nerazzurra. Anche contro il Lecce l’Inter ha saputo dimostrare la propria orza davanti a un San Siro sold-out a pochi giorni da Natale. Una prova incoraggiante, l’ennesima, che può regalare ai tifosi dell’Inter un po’ di tranquillità con le Feste passate a +4 sulla Juventus. Tutto questo grazie anche a Yann Sommer che tiene la porta dell’Inter inviolata per la 12esima volta, su 17 partite. Una enormità di partite, se si pensa che il girone di andata non è ancora finito e l’Inter si ritrova da sola in testa alla classifica.

FERRO – Sommer, arrivato in estate per prendere il posto del partente André Onana, ha sin da subito dimostrato le sue qualità sia alla società, che l’ha fortemente voluto sia a quei tifosi che erano scettici sulla sua esperienza. E invece, l’Inter si ritrova con una difesa di ferro e solo sette gol subiti. Prima si parlava di clean sheet, ecco l’Inter di Simone Inzaghi è la prima in Europa. Un dato davvero confortante, anche perché spesso – e la Juventus l’ha dimostrato nei suoi anni d’oro – che gli scudetti si vincono anche grazie alle difese di ferro. L’Inter quest’anno pare averla, con un trio titolare e con le riserve che danno qualità in campo anche dal secondo tempo in poi.