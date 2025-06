Sommer: «Inter, fa ancora male! Ma sono orgoglioso»

Yann Sommer è uno dei protagonisti di una delle stagioni più pazze ed emozionanti dell’Inter sia in Italia che in Europa. Il portiere, con un messaggio social, ricorda cosa è effettivamente l’Inter.

ORGOGLIO – Yann Sommer sceglie parole di orgoglio e gratitudine per chi ha lottato con lui fino alla fine: «Ancora fa male che ci siamo fatti sfuggire il trofeo, ma sono fiero di ogni singolo mio compagno di squadra, di tutta la squadra dell’Inter e grato per tutti i tifosi ci hanno sostenuto in questa Champions League. Questa stagione ci ha mostrato il vero cuore e lo spirito di questo Club». Il portiere dell’Inter, protagonista di una stagione straordinaria, ha commentato il cammino in Champions League con grande lucidità e rispetto per il lavoro del gruppo. Dal suo messaggio sul proprio profilo Instagram traspare ancora il dolore per non aver realizzato il sogno tanto desiderato dai tifosi.

Yann Sommer è grato per aver potuto giocare con questi colori

APPARTENENZA – Parole sincere che riflettono la mentalità di un atleta esperto e maturo, capace di riconoscere quanto sia stato lungo e impegnativo il percorso dell’Inter in Europa. Sommer è stato uno dei volti più affidabili di questa annata, spesso decisivo con le sue parate e sempre punto di riferimento per la difesa nerazzurra. Il cammino europeo dell’Inter si è interrotto nel momento più doloroso, ma ha evidenziato ancora una volta il carattere della squadra e la crescita del gruppo sotto la guida di Simone Inzaghi. Sommer, con la sua professionalità, rappresenta al meglio quello “spirito del Club” che ha voluto sottolineare nel suo messaggio. Ora il pensiero è già rivolto alla prossima stagione, ma le parole del portiere svizzero restano come testimonianza di un percorso vissuto intensamente, con orgoglio e senso di appartenenza.