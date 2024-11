Sommer, altro che Martinez! Sensazionale in Inter-Venezia – TS

Pochi giorni fa si parlava di turnover in porta e di una possibilità per Josep Martinez in Inter-Venezia. Simone Inzaghi ha smentito tutti scegliendo Yann Sommer, da Tuttosport il pezzo.

BALLOTTAGGIO – Yann Sommer ha fatto una delle migliori partite da quando veste la maglia nerazzurra. Nei giorni scorsi sembrava in ballottaggio con Josep Martinez, favorito per una possibilità dal primo minuto in occasione di Inter-Venezia. Simone Inzaghi era in procinto di provare lo spagnolo ex Genoa, l’acquisto più oneroso dell’estate meneghina. Alla fine la scelta è ricaduta sul solito Sommer, che ha risposto sul campo con una prestazione sensazionale.

Sommer salva in Inter-Venezia, che parate!

PARATE – Al minuto 41 Gaetano Oristanio al centro dell’area di rigore colpisce di stinco la palla arrivata dalla fascia sinistra. Sommer con un colpo di reni ha aumentato il volume del proprio corpo in modo tale da rendere la parata anche facile. Ha preso la palla quasi con il petto coprendo la porzione massima della porta. Questo non è l’unico intervento decisivo della gara, perché nel secondo tempo Sommer salva l’Inter anche dalla possibile rete di Pohjanpalo. A tu per tu con il finlandese il portiere ex Bayern Monaco ha chiuso la saracinesca e regalato i 3 punti ai nerazzurri.

