Solskjaer: “Young fantastico, 35 anni. Inter, abbiamo dovuto dire si”

Condividi questo articolo

Solskjaer ha parlato dell’addio di Ashley Young al Manchester United. Il calciatore è diventato ufficialmente un nuovo centrocampista dell’Inter e l’allenatore ha spiegato tutti i motivi dell’affare. Di seguito le dichiarazioni del tecnico riportate dal sito ufficiale dei Red Devils

PAROLE DI ADDIO – Ole Gunnar Solskjaer si è soffermato sull’addio di Ashley Young al Manchester United (ecco il saluto dei Red Devils sui social) con destinazione Inter: «L’idea di Young era quella di provare una nuova avventura, ora lui si sta avvicinando ai 35 anni. Ha fatto un lavoro fantastico e ha servito il Manchester United in modo fantastico. Penso questa fosse un’opportunità per lui a cui abbiamo dovuto dire di sì. Abbiamo ricevuto anche un gettone per il trasferimento di un giocatore che è stato molto leale alla società. Buona fortuna. Questo è ciò che fa il Manchester United, hai giocatori per molto tempo poi se ne vanno e ne arrivano altri».