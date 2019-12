Solskjaer: “Lukaku? Grande finalizzatore. Giusto per lui cambiare aria”

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, durante la conferenza stampa pre match con l’Arsenal, ha fatto il punto sul suo parco attaccanti. Non può mancare, ovviamente, la provocazione su Romelu Lukaku, lasciato partire forse con troppa fretta dalla dirigenza dei Red Devils.

SCELTE – Ole Gunnar Solskjaer sembra piuttosto tranquillo in conferenza stampa: il suo Manchester United è lì, a quattro punti dalla Champions League, ma il rendimento della squadra non è esattamente entusiasmante. Colpa di un mercato gestito con poca lucidità? Il doppio affare con l’Inter Alexis Sanchez – Romelu Lukaku sembra essere servito soltanto ad alleggerire le casse del club, poiché in termini di rendimento offensivo, Solskjaer non ha trovato un reale sostituto del belga. Lukaku, nel frattempo, ha continuato a segnare e parecchi tifosi si sono interrogati sulle scelte della dirigenza: “Lukaku? Abbiamo sempre creduto in Marcus Rashford e Antony Martial – ha sottolineato Solskjaer in conferenza prima della sfida con l’Arsenal – anche Mason Greenwood si è presentato bene. Non sono preoccupato che i nostri centravanti non segnino. Lukaku, come sappiamo, è un buon finalizzatore, giusto per lui cambiare aria. Non abbiamo trovato il giocatore giusto al di fuori della rosa, ma abbiamo trovato Greenwood”.