Solskjaer: “Europa League? Potremmo incontrare Young e Lukaku all’Inter”

Solskjaer ha parlato del percorso del Manchester United in Europa League e dei possibili incroci con l’Inter. I Red Devils ritroverebbero da avversari Lukaku e Young. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore riportate da Manchester Evening News

OCCHIO AGLI INCROCI – Ole Gunnar Solskjaer e il possibile percorso in Europa League: «Non voglio guardare troppo lontano, perché penso solo che dovremmo concentrarci sulla prossima partita. Ora siamo in una posizione in cui ci stiamo solo concentrando sulla Premier. Ovviamente, quando guardiamo gli accoppiamenti che potrebbero uscire, potremmo giocare contro i Wolves, potremmo incontrare Ashley Young e Romelu Lukaku, entrambi dell’Inter. Quindi ci sono sicuramente partite che non vediamo l’ora di giocare e dobbiamo solo continuare a correre. Speriamo di poter arrivare ai quarti di finale».