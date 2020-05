Soli: “Vagiannidis potrebbe essere gran colpo per l’Inter. Il suo ruolo…”

Alessandro Soli, operatore di mercato, intervenuto nella trasmissione “Taca La Marca” su “Radio Music Television”, ha parlato di Georgios Vagiannidis, esterno greco del Panathinaikos finito nel mirino dell’Inter

TALENTO – Queste le parole di Alessandro Soli: «Vagiannidis è un classe 2001, che viene schierato come terzino destro in una difesa a quattro; presenta caratteristiche più offensive che difensive, è ben strutturato con un fisico snello ed agile. Il ragazzo presenta più caratteristiche da buona ala di spinta o da quinto a centrocampo, bravo tecnicamente; abile nel dribbling e soprattutto nell’uno contro uno, con il suo piede destro riesce a mettere dei cross davvero insidiosi. Ritengo che abbia un ottimo potenziale. Potrebbe essere un gran colpo per l’Inter o per altre società; è davvero un peccato che il Panathinaikos rischi di perdere a zero, tranne il pagamento dell’indennità di formazione, un prodotto delle sue giovanili di sicuro avvenire. Parliamo di un atleta che quasi sicuramente sarà un titolare della nazionale nel prossimo futuro. Attualmente non è pronto per giocare stabilmente in prima squadra all’Inter, pertanto sarebbe meglio per la sua crescita un prestito in Serie B, in modo da permettergli di migliorare molto la sua fase difensiva così da diventare un calciatore completo».

Fonte: Europacalcio.it