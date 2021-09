Socios fa il conto alla rovescia per il Fan Token dell’Inter: in arrivo il lancio

Nella giornata di venerdì (vedi articolo) Socios, il nuovo sponsor dell’Inter, ha annunciato la data di arrivo del Fan Token nerazzurro. Fra quattro giorni sarà possibile acquistarlo.

IL COUNTDOWN – “Quattro giorni al Fan Token dell’Inter“. Questo il post che Socios, il nuovo sponsor del club, ha rilanciato sul suo account Twitter per proseguire il conto alla rovescia in attesa del lancio di venerdì. I Fan Token $INTER, come spiegato dal sito ufficiale dell’azienda, daranno l’opportunità di influenzare le decisioni del Club, accedere a esperienze VIP, vincere prodotti ufficiali e molto altro. Su Socios.com, si potranno acquistare in due modalità diverse: durante l’offerta di Fan Token – FTO, oppure a prezzo di mercato. La prima offerta è il momento (tipicamente poche ore) dove le monete digitali saranno disponibili a prezzo fisso (non più caro di un cappuccino). Quando sono listati, il prezzo sarà determinato dalla domanda e dall’offerta. Appuntamento quindi a venerdì, quando arriverà il lancio di Socios per l’Inter.