Socios, accusato il CEO della società che sponsorizza anche l’Inter

Stando ad un rapporto di Off The Pitch, Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Socios, è stato accusato di aver trattenuto dei pagamenti: il motivo.

RAPPORTI – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i club della Premier League starebbero rivalutando i loro rapporti con Socios.com.

ACCUSA – Stando a un rapporto del sito Off the Pitch, Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore della società che lancia sul mercato Fan Token, nonché sponsor di maglia dell’Inter, è stato accusato di aver trattenuto dei pagamenti al fine di sgonfiare il prezzo di Chiliz (CHZ), criptovaluta usata dalla comunità di Socios. Secondo quanto riferito da Off the Pitch, Dreyfus non avrebbe pagato a dei suoi consulenti una quota concordata di Chiliz in cambio della sponsorizzazione della criptovaluta.

DIRIGENTE – Un dirigente, restato anonimo, ha affermato a Off the Pitch di aver avuto soltanto «una parte di ciò che era stato promesso» e dichiarato che Dreyfus ha cominciato a «evitare tutte le comunicazioni con i consulenti» nel settembre 2020.

MESSAGGIO – Un messaggio interno di Dreyfus visionato da Off the Pitch indica che alla base dei mancati pagamenti ci fosse la volontà da parte di Dreyfus di non alterare il valore di Chiliz. «Dobbiamo proteggere gli investitori. Quando dai token gratuiti, le persone possono vendere a qualsiasi prezzo, non importa per loro», ha affermato osservando che i “veri investitori” che hanno comprato Chiliz potrebbero perdere soldi per via della vendita della valuta da parte dei consulenti.

CONSULENTI – Il dirigente in questione ha indicato Off the Pitch ulteriori tre consulenti che presumibilmente non avevano ricevuto pagamento e ha ottenuto conferma da parte di uno di questi. Successivamente lo stesso consulente si è messo in contatto ancora con Dreyfus e ha quindi riferito a Off the Pitch che tutti loro erano stati finalmente totalmente pagati. Non è chiaro invece se ci siano ancora ulteriori consulenti Chiliz che devono ancora essere pagati.

PORTAVOCE CHILIZ – «Ci dispiace che alcuni consulenti che hanno lavorato con noi in passato non siano stati pagati in modo tempestivo e abbiamo rettificato questo problema direttamente con loro e manteniamo buoni rapporti oggi», ha affermato a Off the Pitch un portavoce di Chiliz. «Gli accordi sono stati presi quando l’azienda era in fase di startup e in quel momento non siamo stati in grado di assegnare direttamente CHZ in quanto non era quotata in nessun exchange. Per essere chiari, questo ritardo è inaccettabile e non è il modo in cui vogliamo gestire la nostra attività, e non è all’altezza degli standard a cui ci atteniamo oggi».

POST – Chiliz ha quindi condiviso un post sulla piattaforma Medium, evidenziando che «data la portata dell’offerta circolante (3,7 miliardi di Chiliz, ndr), l’assegnazione di CHZ ai consulenti coreani non sarebbe stata responsabile di determinare alcun movimento di prezzo. In effetti, il numero di CHZ assegnato all’esiguo numero di consulenti in questione all’epoca era circa lo 0,4% del numero complessivo di CHZ».

