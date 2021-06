Sneijder: «Voglio diventare allenatore. Mourinho? Chiederò lezioni!»

Wesley Sneijder – ex trequartista dell’Inter che nel 2010 conquistò lo storico Triplete – ha parlato negli studi di NOS Studio Europa, sottolineando quali siano le ambizioni per il suo futuro e la voglia di imparare da José Mourinho.

AMBIZIONE – Senza troppi giri di parole, Wesley Sneijder ha reso chiaro quale sia l’ambizione per il suo futuro. Ovvero diventare allenatore. E, per farlo, imparare anche da José Mourinho. Queste le sue parole sul tema: «Voglio allenare una prima squadra fin da subito. Mi è sempre piaciuto avere delle responsabilità. Non voglio passare dalle categorie inferiori, né tantomeno fare il secondo. La mia nuova ambizione è diventare tecnico. Mi ci sono voluti due anni per prendere questa decisione, ma ora non vorrei fare altro. Ho imparato molto dagli allenatori che ho avuto in carriera. Sicuramente credo che possa ancora imparare molto da Mourinho, ma nel caso posso sempre bussare alla sua porta per chiedergli lezioni»