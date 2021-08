Sneijder: «Supercoppa Europea 2010, Benitez sbagliò. Noi gli dicemmo…»

Wesley Sneijder, trequartista dell’Inter del Triplete, ha parlato della squadra nerazzurra, allora allenata da Rafael Benitez, KO in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid.

<strongALLENATORE – Queste le parole di Wesley Sneijder, trequartista dell’Inter del Triplete, ha parlato della Supercoppa Europea persa dalla squadra nerazzurra per 2-0 contro l’Atletico Madrid con i gol di José Antonio Reyes e Sergio Aguero. «Ha sbagliato un po’ – ha detto sull’ex allenatore Rafael Benitez – I giocatori non erano d’accordo con la formazione, ma alla fine decide lui. Abbiamo detto: “Non puoi farla così?” Ma non voleva. Allora siamo andati via…».

Fonte: vi.nl