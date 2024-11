Sneijder: «Prima dell’Inter mi dissero una cosa. Fatta la storia!»

In occasione di Inter-Napoli, Wesley Sneijder ha parlato per il Matchday Programme della sfida. Tornando sulla storica e leggendaria stagione del 2010 che si concluse con il Triplete

AMARCORD – Oltre a Marcus Thuram, anche Wesley Sneijder ha parlato per il Matchday Programme di Inter-Napoli, sfida in programma questa sera alle 20.45 a San Siro e valevole già per un importante pezzo di scudetto. L’olandese è il protagonista della parte “amarcord” della pubblicazione, e lo è a ragione. Se servisse ancora ricordarlo, proprio lui è fra i grandi protagonisti che nel 2010, sotto la guida del tecnico José Mourinho, conquistarono lo storico Triplete. Coppa Italia, Scudetto e poi quella leggendaria UEFA Champions League che mancava da 45 anni e arrivata allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, nell’indimenticabile notte del 22 maggio 2010.

Wesley Sneijder, quanti ricordi con l’Inter: le sue parole sulla stagione del 2010

RICORDI – Wesley Sneijder ha voluto ricordare proprio quella stagione con l’Inter, che gli permise di vincere tutto. In una stagione per lui quasi perfetta, con tanto di finale dei Mondiali persa ai supplementari contro la Spagna. Queste le parole dell’ex calciatore olandese: «Prima di venire all’Inter mi avevano detto che avrei potuto essere il giocatore che mancava a quella squadra… ricordo quando sono arrivato, non avevo fatto neanche in tempo ad allenarmi con il gruppo che mi ero trovato già in campo, nel Derby di Milano. Dalla vittoria di quella partita ho capito il senso di quello che mi avevano detto, quella squadra era fortissima. Abbiamo vinto tutto e fatto qualcosa che è rimasto nella storia».

Fonte: Inter.it – Matchday Programme