Sneijder: «Onana? È un portiere fantastico, ma non l’avrei fatto giocare!»

Onana è tornato in campo nel match di Champions League tra Ajax e Besiktas (vedi dichiarazioni). L’ex fuoriclasse dell’Inter Sneijder ha commentato la scelta di schierarlo titolare.

SCELTA DISCUSSA – Wesley Sneijder è piuttosto scettico sulla scelta dell’Ajax di far partire dal 1′ André Onana in Champions League. Queste le parole dell’ex numero dieci dell’Inter: «Devi solo guardare a cosa è meglio per la squadra, per il club, per i tifosi e per tutto quello che c’è intorno. Allora non avresti scelto Onana. Almeno io non l’avrei fatto. È stato senza dubbio importante per l’Ajax, però ora si sta lasciando il club alle spalle. Questa era una grande occasione per l’Ajax per dire: “Non ci lasceremo trattare così”. Dobbiamo pensare al futuro per un periodo più lungo, non solo per ora. È un portiere fantastico che farà bene anche altrove, ma la penso così».

Fonte: voetbalzone.nl