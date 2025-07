Sneijder non dimentica: «Inter per sempre nel mio cuore! Mourinho il migliore»

Wesley Sneijder si è pronunciato in merito al legame che conserva con l’Inter, squadra nella quale ha raggiunto l’apice della sua carriera. Poi un elogio a José Mourinho, l’allenatore della storia.

IL RAGIONAMENTO – Wesley Sneijder ha rilasciato un’intervista a Win Win su vari temi connessi all’Inter. Innanzitutto quello relativo al suo affetto verso il mondo nerazzurro: «L’Inter sarà sempre nel mio cuore. Certo, quando soffre mi preoccupa. Inzaghi ha costruito qualcosa di solido e ogni transizione necessita di tempo. Ma l’Inter ha un grande cuore, si riprenderà. Quando un allenatore se ne va, dispiace sempre, soprattutto dopo un periodo positivo. Comprendo la delusione dei tifosi, ma il calcio è anche una questione di business. Ha visto una nuova sfida e va rispettato. Faccio il tifo per il mio amico Chivu all’Inter».

Sneijder sulla sua straordinaria esperienza all’Inter: un alleato primario!

RICONOSCIMENTO MANCATO – Sneijder ha poi proseguito ricordando un episodio non felice del 2011: «Onestamente mi è dispiaciuto non aver vinto il pallone d’oro (per la stagione precedente, ndr.). È stato un anno incredibile per me: Champions League, doppietta in campo nazionale e finale mondiale. Sentivo di aver dato tutto. Ma ha vinto Messi, un grande giocatore. Il fatto che la gente continui a ricordare quel mio anno significa che ho lasciato il segno, e questo è ciò che conta. Il Pallone d’Oro non sempre va al migliore».

IL MAESTRO – Sneijder ha poi proseguito elogiando il suo ex tecnico José Mourinho: «Migliore di sempre? Per me sì. Quello che abbiamo fatto con l’Inter nel 2010 è stato storico. Mourinho ci ha fatto credere di poter battere chiunque. È più di un allenatore, è un leader. Io lo rispetterò sempre».