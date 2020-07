Smalling verso il forfait anche per Roma-Verona: torna con lâ€™Inter?

Smalling verso il forfait anche per Roma-Verona: torna con l’Inter?

Condividi questo articolo

Smalling quasi certamente salterà anche Roma-Verona di domani (ore 21.45) per infortunio. Il difensore inglese punta il ritorno contro l’Inter, per la partita in programma sempre all’Olimpico e alla stessa ora domenica sera. Ecco le sue condizioni.

NUOVO STOP – Chris Smalling non gioca dallo scorso 5 luglio, quando è uscito al 30’ della partita che la Roma ha perso per 2-1 in casa del Napoli. Infortunio muscolare, agli adduttori, per il difensore inglese, che ha saltato le partite contro Parma e Brescia. Non sono ancora noti i convocati di Paulo Fonseca per Roma-Verona, che si giocherà domani alle ore 21.45, ma è da escludere che Smalling possa essere inserito in lista. Più facile che il difensore in prestito dal Manchester United (come Alexis Sanchez sino a inizio agosto e non per tutta l’Europa League) possa rientrare in gruppo nei prossimi giorni, puntando la partita contro l’Inter. La sfida coi nerazzurri è in programma domenica, sempre all’Olimpico e alle ore 21.45, salvo ulteriori ritardi nel recupero il difensore potrà esserci. Al suo posto domani giocherà Roger Ibanez, con Bryan Cristante centrale adattato pur essendo un centrocampista. Smalling troverà un nuovo assetto nella Roma, visto che di recente Paulo Fonseca è passato alla difesa a tre.