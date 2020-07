Smalling, Roma in ansia: dieci giorni di stop. In dubbio per l’Inter? – CdS

Condividi questo articolo

Smalling si è infortunato nel match tra Napoli e Roma. Secondo quanto rivelato dal “corrieredellosport.it”, il difensore si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart e rischia di saltare anche la sfida con l’Inter in programma il 19 luglio allo stadio Olimpico

DUBBIO – Chris Smalling dovrà stare fermo dieci giorni a causa dell’infortunio subito nella sfida tra Napoli e Roma. Il difensore è in dubbio anche per l’Inter: “Il difensore dovrà restare fermo circa dieci giorni per il problema all’adduttore destro e salterà le gare contro Parma, Brescia e Verona. In dubbio anche per il big match contro l’Inter: lo staff medico giallorosso seguirà la guarigione dell’inglese e poi potrà pronunciarsi sulla gara contro i nerazzurri”.

Fonte: corrieredellosport.it