Sky e Lega Serie A, Ã¨ scontro sui diritti tv: clima infuocato – CdS

Sky e Lega Serie A, è scontro sui diritti tv: clima infuocato – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della questione diritti tv. Tra Sky e la Lega Serie A adesso il clima è infuocato.

SCONTRO – Porta in faccia a Sky. Ma comunque lasciando un piccolo margine per riaprire. La Serie A ha deciso di prendere una posizione netta, dando mandato ai vertici della Lega di salvaguardare i contratti in essere. Vale a dire no allo sconto chiesto ufficialmente da Sky, ma no anche alla dilazione di pagamento su cui erano orientate DAZN e Img.

LEGA INFURIATA – Nei prossimi giorni si potrebbe aprire un dialogo ma in questo momento il clima non è favorevole. Quando ieri in assemblea è stata letta la lettera fatta recapitare da Sky la reazione è stata veemente, con De Laurentiis tra i più infiammati. I club si sono sentiti presi per il collo visto che la scadenza per l’ultima rata è per il primo maggio e il termine ultimo per accettare la proposta è fine aprile. “Questo è un ricatto” avrebbe detto Lotito. Qualcuno avrebbe voluto promuovere subito un’azione legale. Altri spingevano per un comunicato durissimo. Alla fine ha prevalso la linea soft, ma solo formalmente.

LA RICHIESTA DI SKY – Oltre alla tempistica, accolta malamente, c’è l’entità dello sconto richiesto. Motivato dal fatto che seppure si dovesse riprendere il campionato si concluderà con un formato diverso da quello originario. Sky esplora due scenari. Nel primo viene calcolato il valore di una singola partita secodo l’entità del contratto e viene applicato un taglio del 50% alle 87 gare (quelle di Sky) che ancora devono essere disputate. Risultato, 127,5 milioni in meno per la Serie A. Il secondo è più complicato e prevede sia le settimane di sospensione sia il numero dei turni che verrebbero spostati nel week-end a metà settimana, a cui viene assegnato un valore. Così se il campionato dovesse ricominciare il 30 maggio lo sconto arriverebbe a circa 145 milioni. Concesso a Sky il taglio in proporzione dovrebbe essere concesso anche a DAZN e Img. La percentuale oscilla tra il 12 e il 15% per un totale attorno ai 200 milioni. Il broadcaster ha calcolato anche il prezzo della sospensione definitiva: 255 milioni, il valore di tutte le gare disputate. Che insieme a DAZN e Img arrivano a 440. Lo sconto sarebbe applicato solo nella prossima stagione e suddiviso per rata. Per quella attuale non ci sarebbero riduzioni e i club incasserebbero la cifra prevista.

VIE LEGALI – Secondo la Serie A è Sky che deve fare un passo indietro. La Lega se non dovesse ricevere le rate previste è già pronta a inviare ingiunzioni di pagamento, sentendosi garantita da un contratto blindato. Anche rispetto a eventi imprevedibili.