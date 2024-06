Skriniar: «Voglio restare al PSG! Firmato dopo l’Inter con infortunio»

Skriniar ha avuto una stagione complicata al PSG, come la maggior parte dei giocatori che hanno tradito l’Inter. Il difensore slovacco, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Équipe, parla del suo ultimo anno.

NESSUNA PARTENZA – Milan Skriniar, dopo un infortunio a metà stagione, ha perso il posto al PSG in favore di Lucas Beraldo. Ma il difensore brasiliano non è stato certo esente da colpe nella doppia semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. L’ex Inter non ha però voglia di andare via: «Voglio restare a Parigi, questo è certo. Ho ancora quattro anni di contratto, sono molto contento e lo è anche la mia famiglia. Se non avessi avuto quel lungo infortunio si parlerebbe diversamente della mia stagione. Nessuno dentro il club mi ha parlato di una mia possibile partenza».

Skriniar torna sul suo passaggio dal PSG all’Inter

STOP FISICI – Skriniar ripercorre l’anno al PSG: «Quando ho firmato arrivavo da un infortunio con l’Inter. Ho fatto tutta la preparazione e giocato le amichevoli, per sei mesi c’ero sempre ed ero contento. Avevo preso fiducia, poi è arrivato quell’infortunio alla caviglia che mi ha fermato per tre mesi. È stato difficile tornare, soprattutto in una squadra come il PSG dove la concorrenza è molto forte in tutti i ruoli. La Ligue 1 è un campionato molto fisico, con diversi buoni giocatori e ottime squadre. Ne ho parlato con Nemanja Matic, che a sua volta ha giocato in Italia, e anche lui mi ha detto che non è un campionato facile. La Serie A è più tattica, con blocchi più compatti. In Francia c’è maggiore fisicità e le partite sono a un ritmo più elevato».