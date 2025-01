Skriniar tornerà in Italia? Ipotesi ‘rivale Inter’ in stallo

Milan Skriniar è stato un difensore cardine dell’Inter nel periodo di Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il centrale slovacco, la cui storia con i nerazzurri si è conclusa malamente a causa del suo passaggio a a parametro zero al PSG, potrebbe tornare in Italia a gennaio.

LA SITUAZIONE – Milan Skriniar è un nome accostato al Napoli, avversaria in campionato dell’Inter, nell’ottica di un suo possibile acquisto nella finestra invernale di calciomercato. Lo slovacco, ai margini del progetto del PSG, potrebbe rientrare nell’affare relativo al passaggio di Khvicha Kvaratskhelia a Parigi. La realtà è molto chiara, riassumibile nel seguente modo: la squadra transalpina lo farebbe con piacere rientrare nella trattativa che porterebbe il georgiano in Francia; il Napoli, invece, preferirebbe ricevere una somma importante, senza contropartite tecniche.

Skriniar diretto verso Napoli? Una figura spinge per quest’ipotesi

SPONSOR AZZURRO – Di un’idea diversa rispetto alla dirigenza partenopea è Antonio Conte, il quale accoglierebbe positivamente l’ingaggio di Skriniar a gennaio. In difesa gli azzurri sono al momento in una situazione di debolezza, con Alessandro Buongiorno infortunato e soli tre difensori centrali su cui punta con convinzione il tecnico pugliese. Ecco che arrivare allo slovacco rappresenterebbe un traguardo importante, nell’ottica del pugliese. Anche perché con lui ha già lavorato, conquistando il diciannovesimo scudetto della storia dell’Inter, durante la sua esperienza in nerazzurro.