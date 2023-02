Skriniar supera l’esame San Siro: un dettaglio su tutti – CdS

C’era molta curiosità sull’accoglienza che Milan Skriniar avrebbe ricevuto in occasione del suo rientro in campo contro il Milan

ESAME SUPERATO – Oltre al derby, c’era molta attesa per il rientro in campo di Milan Skriniar. Lo slovacco, dopo le ultime vicende e la certezza dell’addio a fine anno, era rimasto escluso dai convocati per la sfida contro l’Atalanta. Ieri è tornato in campo dal 1′ senza fascia di capitano al braccio. L’accoglienza dello stadio non è stata negativa, solo qualche decibel in meno al momento della lettura delle informazioni. La Curva Nord ha spiegato, nella fanzine per il derby, la scelta di salvare lo slovacco: «Ci ha spiegato che l’estate scorsa la società gli ha comunicato che sarebbe stato messo sul mercato e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione. Dopo aver raccolto l’interesse del Psg e certo che comunque sarebbe stato ceduto, ha ottenuto un’offerta che, quando l’Inter ci ha ripensato, non è stata in grado di pareggiare».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno