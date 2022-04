Skriniar stagione super all’Inter! A destra o al centro adesso poco importa – CdS

Skriniar secondo il Corriere dello Sport è il protagonista numero uno della difesa dell’Inter, capace in questi anni di migliorare il suo rendimento e anche quello di tutto il reparto arretrato. Nella difesa a tre dietro, al centro o a destra adesso fa poca differenza.

TOP DI RUOLO – Il rendimento di Milan Skriniar negli ultimi anni è nettamente migliorato, in particolare in questa stagione dove oltre che essere sempre tra i migliori in campo dell’Inter, è considerato uno dei top anche a livello europeo. Le iniziali difficoltà di adattamento nella difesa a a tre con Antonio Conte sono solo un lontano ricordo, che oggi fanno anche un po’ sorridere. Lo slovacco adesso è perfetto per interpretare al meglio il ruolo di difensore nei tre dietro, e a destra o al centro adesso poco importa. Quando chiamato in causa, ha sostituito bene Stefan de Vrij, con l’inserimento di D’Ambrosio a destra. In tal senso, non sarebbe una sorpresa se il suo futuro fosse proprio in mezzo alla linea arretrata e non più sul centro-destra, e potrebbe accadere già la prossima estate con la possibile cessione di Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.