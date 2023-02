Skriniar solo a giugno, Galtier: «Vicini ad avere un giocatore in più! Vincoli»

Skriniar sarà del PSG dal prossimo giugno, al momento resterà all’Inter. Christopher Galtier in maniera indiretta si è espresso sul difensore slovacco

DIFFICOLTÀ − In conferenza stampa prima della sfida contro il Tolosa, il tecnico del PSG, Galtier, è ritornato sul mercato. Ovviamente in maniera indiretta ha parlato anche di Skriniar, rimasto all’Inter: «Non sono affatto amareggiato dal mercato. Conoscevamo i vincoli. Il club ha fatto del suo meglio per portare a casa un giocatore. Dobbiamo fare affidamento sulla nostra forza. C’era la voglia di ridurre l’organico, di liberare giocatori che erano lì da tempo. Eravamo molto vicini ad avere un giocatore in più. Non ci siamo riusciti, ma va bene lo stesso». Le sue parole riprese da ‘Le Parisien‘.