Skriniar sente la fiducia del gruppo Inter, stimato! Poi c’è un giudice… − Sky

Skriniar giocherà il Derby di Milano tra Inter e Milan (vedi articolo). Lo slovacco ha parlato con tutto il gruppo dopo il 31 gennaio, c’è stima. Ma l’atmosfera di San Siro non è un fattore da sottovalutare

STIMATO − Andrea Paventi racconta un po’ lo stato d’animo dell’Inter nei confronti dello slovacco: «Skriniar? Lui ha fatto un reset importante il giorno di Coppa Italia quando si è concluso il mercato. C’era la possibilità di lasciare Milano. Lui ha parlato con la squadra, tutti lo stimano. Dunque, in campo non ne risentirà e Inzaghi lo farà giocare. Poi c’è lo stadio che è un giudice sempre severo in certi momenti, se qualcosa non dovesse filare per il verso giusto è chiaro che c’è sempre la ricerca di un capro espiatorio. Non vedo però particolari problemi, ma mancheranno ancora quattro mesi; quindi, c’è da valutare momento per momento». Le sue parole per Sky Sport 24.