Skriniar rimpiange l’Italia: «Mi manca, ma sono voci»

Skriniar, a margine della partita dedicata ad Hamsik, ha aperto a un suo eventuale ritorno in Italia. Il difensore, rientrato al Paris Saint-Germain, non continuerà la sua avventura in Francia.

FUTURO – Un’ipotesi di mercato che ha fatto sognare i tifosi del Napoli, ma che al momento resta soltanto una suggestione. Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter ora in forza al PSG, ha acceso i riflettori con una dichiarazione a margine della partita di addio al calcio di Marek Hamsik. Intervistato da CalcioNapoli24, lo slovacco ha dichiarato: «Mi piacerebbe giocare con Lobotka, è uno dei miei migliori amici. Vediamo».

Skriniar, prima l’apertura all’Italia poi il dietrofront

FRENATA – Parole che hanno alimentato i rumors su un possibile ritorno in Italia, ma che lo stesso Skriniar ha subito ridimensionato nel post-partita: «Su Napoli sono soltanto voci. Ho vissuto sette anni e mezzo in Italia e mi manca. Ho il procuratore italiano e molti amici lì, l’Italia resterà sempre nel mio cuore».