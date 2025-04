Skriniar, rientro a Parigi e poi addio! La fase calante

L’ex Inter, Milan Skriniar, rischia grosso. Il difensore del Fenerbache non resterà in Turchia e farà ritorno in Francia. Il Psg però, ha fatto sapere di non volere continuare con lui.

FUTURO – Mentre l’Inter di Simone Inzaghi si gioca l’accesso alla finale di Champions League per la seconda volta in tre anni, un grande ex interista non riesce a trovare più il suo posto nel mondo. Arrivato in pompa magna a Milano, ha preferito l’addio a scadenza per firmare con il Paris Saint-Germain. Adesso però rischia di restare senza squadra. A gennaio il passaggio al Fenerbache di José Mourinho pare abbia dato i suoi frutti. Adesso però, sorge un nuovo problema per Milan Skriniar. Il difensore centrale, con la parentesi in Turchia, è uscito dai raggi di tutti i ds d’Europa. Il suo rientro a Parigi però, potrebbe essere più dolente. Il club parigino infatti, ha deciso di non riprenderlo e alla scadenza del prestito secco dovrà trovarsi una nuova squadra. Questo, l’esempio lampante di quando lasci una squadra in cui sei al centro del progetto senza una mera pianificazione.