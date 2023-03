Skriniar, il rientro? Fiorentina nel mirino ma l’Inter va cauta − CdS

Ore turbolenti tra l’Inter e Milan Skriniar in merito al rientro dalla Slovacchia per l’infortunio alla schiena. Il difensore ha chiarito su Instagram (vedi articolo) e mette la Fiorentina nel mirino

RIENTRO − Ancora tensioni tra Skriniar e l’Inter. Tra un paio di mesi, la storia d’amore terminerà e ognuno andrà per la propria strada. Intanto, bisogna convivere evitando continue polemiche e attriti. L’ultima di queste è quella legata al problema alla schiena dello slovacco, il quale lo ha obbligato a lasciare la Nazionale per fare rientro a Milano. In mezzo la presunta tappa in Francia commissionata dal PSG, ma puntualmente smentita dal giocatore stesso. Intanto, il difensore spera di farcela già contro la Fiorentina anche se l’Inter chiama alla cautela. Inzaghi potrebbe lasciarlo riposare sabato prossimo per poi averlo al massimo nella semifinale di andata della Coppa Italia. Impiegandolo in quel derby d’Italia che Skriniar ha invece appena saltato in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona