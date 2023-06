Skriniar, rientro e chiusura con il botto con l’Inter – TS

TuttoSport parla della fine del rapporto tra Skriniar e l’Inter. Lo slovacco, che è in fase di rientro dopo il problema alla schiena accusato a marzo, giocherà con il Torino per poi sperare in uno spezzone a Istanbul

FINALE COL BOTTO – Milan Skriniar si appresta a tornare in campo, come si legge sulle pagine di TuttoSport. Lo slovacco, dopo l’operazione alla schiena effettuata a marzo, potrebbe coronare il suo sogno di giocare uno spezzone in finale di UEFA Champions League, per lasciare l’Inter nel migliore dei modi. Nonostante le parole poche carine a lui rivolte dalla tifoseria – e anche qualche frecciatina dalla società non è mancata – lui non ha mai fatto mancare il suo apporto all’interno del gruppo squadra. Oggi aumenterà il minutaggio con un triplo obiettivo: essere convocato sabato per la trasferta a Torino (dovrebbe esserci anche D’Ambrosio, mentre Mkhitaryan e Correa puntano il City), giocare una parte del match per riprendere confidenza col campo e capire le risposte del suo corpo, essere di conseguenza a disposizione di Inzaghi per Istanbul.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini