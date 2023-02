Skriniar resta fino a giugno: la Curva Nord espone con striscione – TS

Milan Skriniar rimarrà con l’Inter fino a giugno, per poi trasferirsi a parametro 0 al PSG. Ieri, la Curva Nord ha esibito uno striscione che indirettamente potrebbe essere dedicato allo slovacco

PERMANENZA – L’offerta da 20 milioni che avrebbe potuto liberare Milan Skriniar a gennaio non è arrivata. Lo slovacco rimarrà fino a fine stagione in nerazzurro, per poi prendere il volo verso Parigi. Ieri, complice la situazione non chiara fino all’ultimo il numero 37 non era neppure in panchina, ma ci si aspetta che già dal derby con il Milan il classe ’95 riprenda il suo posto da titolare in difesa. Ieri la Curva Nord, prima della partita, ha esibito uno striscione probabilmente dedicato allo slovacco: «Calciatori e società: l’Inter si ama e si rispetta».

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati