Skriniar redivivo, l’Inter lo ritrova dopo mesi! Difficile Istanbul − CdS

Dopo mesi Milan Skriniar è pronto a ritornare in campo con la maglia dell’Inter. Questo il vero grande annuncio comunicato da Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Lo slovacco è disponibile per le ultime due partite di campionato. Per Istanbul strada in salita

REDIVIVO − Parlando della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi ha dato anche delucidazioni sulle condizioni di Skriniar. Lo slovacco, ormai promesso sposo del PSG, è ritornato finalmente arruolabile per le ultime due partite di campionato e aiutare l’Inter a chiudere il discorso Champions League. Appunto in campionato, più complicato e difficile il suo apporto per la finale di Istanbul contro il Manchester City del prossimo 10 giugno. Sia per questioni di fiducia che di riconoscenza verso l’ormai titolare del ruolo, Matteo Darmian, Skriniar non dovrebbe giocare la super partita.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna