Skriniar: «PSG passo più grande della mia carriera! Sono felice»

Skriniar ha lasciato l’Inter a zero per andare al PSG. Ai canali ufficiali del club transalpino, il difensore ha parlato del suo arrivo a Parigi

PASSO – Queste le parole di Skriniar sul suo arrivo al PSG: «Firmare per il PSG è il passo più grande della mia carriera. Dal primo giorno mi sono sentito bene qui. I miei compagni sono perfetti, sono giocatori fantastici. Le persone del club sono fantastiche e molto gentili con me. Sono davvero molto felice. Conoscevo già alcuni miei compagni, avevo già giocato contro 3 o 4 di loro. Gigio è uno di questi, così come Fabian Ruiz e Ousmane Dembélé. Siamo bravi ragazzi e la cosa più importante è che formiamo una squadra che si unisca nelle partite e negli allenamenti e questo è fantastico. Prima di venire a Parigi avevo parlato con Gigio Donnarumma oltre che con Hakimi perché avevo giocato con lui all’Inter. Quindi conoscevo già un po’ il club perché chiunque segua il calcio sa che il PSG è uno dei migliori club, uno dei più forti al mondo. Lo sapevo già e posso confermarlo. I tifosi sono fantastici, la prima partita è stata incredibile. Sono rimasto davvero sorpreso perché hanno cantato per 95 minuti. Non smettevano di cantare, l’atmosfera era fantastica. So che i tifosi del PSG hanno un ruolo molto importante nella nostra storia. Lavoriamo duro per renderli orgogliosi. Sono appena arrivato in questa città e non sono mai stato a Parigi. È tutto nuovo per me ma so che è la città più bella del mondo. Sono andato alla Torre Eiffel per vedere questo momento in cui si illumina la sera. Credo che per me e per il mondo intero la Torre Eiffel sia speciale. Mi trovo bene in questa città, la mia famiglia è felice qui. Finora è tutto fantastico. Ho iniziato a prendere lezioni di francese, conosco già alcune parole di base».