Skriniar pronto al ritorno in Serie A? Giuntoli apre: «Juventus alla finestra»

Milan Skriniar potrebbe tornare in Serie A, ma in un club diverso dall’Inter. Il difensore slovacco piace tantissimo a una rivale dei nerazzurri.

IL PUNTO – Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, è in cima alla lista della Juventus per rinforzare la sua difesa nella finestra invernale di centrocampo. I bianconeri, alla ricerca di un calciatore già pronto e maturo per disputare da titolare la seconda parte di questa stagione, hanno avviato i contatti con il calciatore slovacco per provare a convincerlo a sposare la propria causa a gennaio. Tra i profili sondati dalla Juventus, quello del classe 1995 ha un vantaggio dato dal fatto che il PSG, suo club attuale, sia ben disposto a cederlo alla prima occasione disponibile.

Skriniar, dall’Inter alla Juventus? L’ipotesi è tutt’altro che impraticabile

LO SCENARIO – Pur trattandosi della sessione invernale di mercato, la Juventus ha intenzione di investire per trovare il sostituto ideale di Gleison Bremer, il quale resterà fuori per infortunio fino al termine della stagione. Skriniar, per i motivi ora considerati, potrebbe essere ingaggiato per una cifra alla portata del club bianconero. Tale ragione potrebbe incidere, insieme a quella legata al profilo tecnico del calciatore, nella decisione finale dei piemontesi per l’ex Inter. Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha aperto a tale possibilità durante un’intervista a DAZN: «In questo momento non ci stiamo ancora muovendo. Siamo alla finestra».

IL RAGIONAMENTO – L’Inter aveva scelto di cedere Skriniar due estati fa, avendo in mente l’obiettivo di sostituirlo proprio con il brasiliano Bremer. Alla fine, lo slovacco non si trasferì subito al PSG a causa del mancato accordo sul valore del cartellino tra gli italiani e i francesi. Alla scadenza del suo contratto con i nerazzurri, Skriniar ha poi firmato un accordo con i transalpini, ribadendo come quella fosse la sua intenzione sin dall’inizio. Poi la storia tra lo slovacco e il PSG non è andata nel modo da lui sperato, con la possibilità di rivedere nuovamente l’Inter ora davvero concreta.