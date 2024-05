Skriniar: «Prima dopo l’Inter, soddisfatto. Infortunio? Vi spiego»

Milan Skriniar ha appena terminato la sua prima stagione al PSG dopo l’addio all’Inter. Una stagione che, a livello personale, non può definirsi particolarmente soddisfacente. A Sport Aktuality, però, il difensore si ritiene soddisfatto e spiega quanto abbia inciso l’infortunio alla caviglia.

NUOVA SQUADRA – Milan Skriniar ha sicuramente fatto discutere parecchio lo scorso anno con la sua decisione di lasciare l’Inter a parametro zero e raggiungere il PSG che lo ha praticamente ricoperto d’oro. Il difensore slovacco ha avuto una stagione di alti e bassi: titolare nella prima parte, ultima delle riserve nella seconda parte, considerando anche il lungo infortunio alla caviglia sofferto nel mese di dicembre, che lo ha di fatto tenuto fuori fino a febbraio. E proprio di questo ha voluto parlare lo slovacco.

STAGIONE DOUBLE FACE – Milan Skriniar, che già con l’Inter la scorsa stagione era stato fuori a lungo per problemi fisici, traccia questo bilancio della sua stagione: «Dividerei questa stagione in due, prima e dopo l’infortunio. Quando stavo bene ero uno dei più impiegati ed era bellissimo. Poi l’infrtunio mi ha rallentato. Nella seconda parte ho giocato meno anche a causa dell’infortunio, anche se non è l’unico motivo per cui non ho più giocato. Mi dispiace perché in Champions League ero pronto, ma l’allenatore ha scelto altri ed è una cosa che rispetto. Anche questo è il calcio».

Skriniar, soddisfazione dopo l’Inter: l’esperienza al PSG

SODDISFATTO – In ogni caso, alla prima stagione dopo aver lasciato l’Inter, Milan Skriniar si ritiene comunque soddisfatto di quanto conquistato in campo: «Quando guardo la stagione nella sua interezza posso dirmi soddisfatto. È la prima in una nuova squadra, oltre al minutaggio posso dire che abbiamo vinto tre trofei e quindi posso ritenermi felice. Certo, in Champions League avrebbe potuto andare meglio perché eravamo tra i favoriti. Ma abbiamo vinto altri tre trofei e adesso non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione».