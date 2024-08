Skriniar paga il conto: dopo l’Inter il declino. Messo alla porta dal PSG! – TS

L’Inter assiste da lontano alla crisi di Milan Skriniar al PSG. La carriera del difensore slovacco si complica in Francia, dove Luis Enrique gli indica la porta d’uscita.

DECLINO – È evidente ormai da tempo che la scelta di Milan Skriniar di voltare la faccia all’Inter, di cui era il capitano, per cercare fortuna e gloria al PSG non ha particolarmente giovato alla sua carriera. Da quando ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in nerazzurro, partendo da svincolato, lo slovacco è passato dall’essere uno dei migliori difensori del campionato italiano a un calciatore come tanti. La scelta presa da Luis Enrique – emersa nel corso delle ultime ore – non fa altro che confermare tutto questo.

Skriniar, da campione all’Inter a esubero del PSG!

CONTO – L’allenatore del PSG ha praticamente messo alla porta Skriniar, trovatosi fuori dalla lista dei convocati per la partita casalinga contro il Montpellier. Gli infortuni o i problemi fisici non c’entrano, perché il difensore slovacco risulta essere disponibile e arruolabile per il match di campionato. Quella di Luis Enrique è una scelta puramente tecnica, che rende palese il fatto che Skriniar non sia più il benvenuto nel progetto PSG. I due colleghi di reparto Lucas Beraldo e Willian Pacho hanno sostanzialmente ‘rubato’ il posto allo slovacco nelle gerarchie, anche alle luce di prestazioni davvero sottotono da lui fornite nella scorsa stagione. Adesso, dunque, Skriniar si vedrà costretto a trovare una nuova squadra che possa accoglierlo e con una sola settimana di mercato ancora a disposizione. Sembra proprio che per il difensore slovacco sia arrivato il momento di pagare il conto salato ricevuto dall’Inter.

Fonte: Tutto Sport – Federico Casotti