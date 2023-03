Skriniar, migliorano condizioni! Recupero in vista: si punta un match – CdS

Milan Skriniar è fermo per un infortunio alla schiena. Il recupero dello slovacco, secondo il Corriere dello Sport, procede bene: Inzaghi spera di averlo a disposizione per il match di Coppa Italia contro la Juventus

RECUPERO – Procede bene il recupero dall’infortunio di Milan Skriniar. Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo slovacco ha proseguito con il suo programma di recupero, tra fisioterapia e piscina e la situazione è in miglioramento. Il dolore è in diminuzione e presto lo slovacco potrà a tornare a lavorare sul campo e mettersi a disposizione di Inzaghi. Difficile che possa accadere per il match contro la Fiorentina, in programma sabato. Ma, secondo il quotidiano, Skriniar potrebbe ritrovare almeno la panchina per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus in programma il 4 aprile. La speranza di Inzaghi è che il difensore possa tornare al top della forma per l’11 aprile, giorno della gara d’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua