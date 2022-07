Skriniar, l’Inter attende il rilancio decisivo del Psg, poi sarà addio – CdS

L’Inter ha fatto un calciomercato ottimo fin qui portandosi a casa cinque acquisti e lavorando anche in uscita. Il lavoro però non è finito. Oltre a qualche nuovo innesto servirà anche vendere e i nerazzurri attendono il rilancio del Psg per Milan Skriniar.

RILANCIO – E’ atteso per questi giorni, come spiega il Corriere dello Sport, il rilancio decisivo del Paris Saint Germain per Skriniar. L’Inter di fatto ormai è rassegnata a cedere il giocatore anche perché servirà a sistemare i conti e il bilancio. Dunque, un addio dolorosissimo che però serve all’Inter. Dopo questo addio, vedremo a quali cifre e fin dove si spingerà il club parigino, si potrà tornare sul mercato per fare un doppio colpo in difesa per rinforzare il reparto che rimarrà orfano di una delle sue tre colonne. L’addio di Skriniar avverrà a giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno