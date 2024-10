Skriniar e Juventus, nuovo sgarbo all’Inter. Ma chi lo paga? PSG non fa sconti!

Skriniar è uno dei profili individuati dalla dirigenza della Juventus dopo l’infortunio di Gleison Bremer. Nuovo sgarbo all’Inter dopo l’addio a zero e l’assenza negli ultimi sei mesi della stagione 2022-2023? Il problema però sarà pagarlo! Il PSG detta le condizioni e non fa sconti.

INTERESSE – Milan Skriniar ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi dell’Inter, anche se l’addio è stato tutt’altro che sereno. Il difensore slovacco, attualmente parcheggiato nel limbo al PSG, è un nome che torna in ballo proprio ora, dopo l’infortunio al crociato di Bremer. Ma una cosa è certa: se questa operazione si concretizzasse, la Juventus, ancora una volta, saprebbe come far parlare di sé nel modo più… provocatorio possibile.

Skriniar contratto faraonico al PSG: le condizioni per la Juventus

CHI LO PAGA? – Skriniar, però, è tutt’altro che un’opzione semplice. Guadagna la bellezza di 10 milioni di euro a stagione, grazie a un contratto fino al 2028 ottenuto lasciando l’Inter da svincolato, una mossa che ha spezzato molti cuori nerazzurri. È facile immaginare i malumori tra i tifosi interisti nel vedere il loro ex beniamino tornare in Serie A, ma con la maglia della Juventus. Il PSG, dal canto suo, non sembra avere molta fretta di liberarsi del difensore, e non è nemmeno certo che sia disposto ad aprire alla formula del prestito. E anche se dovesse farlo, la Juventus dovrà digerire la condizione di coprire almeno il 50% del suo ingaggio. Insomma, un’operazione che sa tanto di sgarbo, ma chi pagherà il conto? Per questo motivo la Juventus sembrerebbe essere indirizzata verso altri profili.